Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)

Türkiye'nin özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte yeterince başarılı olamadığına dikkati çeken Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, cazibe merkezi durumundaki tüm büyükşehirlerimiz ile nüfusu hızla artan her nevi yerleşim yeri alt yapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir. Sadece yeni gelen nüfusa sağlıklı yerleşim alanları sunamamakla kalmadık şehirlerimizin kadim miraslarına da sahip çıkamadık." ifadesini kullandı.

"Bu başarı hamdolsun bize nasip oldu. Türkiye 1990'ların ortalarına kadar süren yarım asrı kaçırdı ama son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etmeyi başardı. Tabi her yeni dönem beraberinde yeni ihtiyaçları, yeni talepleri, yeni sıkıntıları da getiriyor. Dünkü meselemiz, toplanmayan çöplerdi, patlayan çöplüklerdi bugünkü meselemiz ise sıfır atık yönetimidir. Dünkü meselemiz ulaşımın bizatihi kendisiydi bugünkü meselemiz, ulaşım araçlarının entegrasyonudur, dünkü meselemiz çevre kirliliği ile mücadeleydi bugünkü meselemiz çevreyle uyumlu şehirler kurmaktır. Dünkü meselemiz alt yapının yokluğuydu bugünkü meselemiz alt yapıyı en verimli şekilde işletebilecek sistemleri geliştirmektir. Dünkü meselemiz, şehirlerde parkların hiç olmamasıydı, bugünkü meselemiz, millet bahçelerini yaygınlaştırmaktır. Bu örnekleri her alana teşmil edebiliriz."

Erdoğan, en sade şekilde teknolojinin şehirlere uyarlanması olarak ifade edilebilecek bu yaklaşımın giderek yaygınlaştığına, müşahhas hale geldiğine ve benimsendiğine dikkati çekerek, "Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri kullanılıyor olsa da akıllı şehir uygulamaları, her ülkenin her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkanlarına, kendi alt yapısına göre değişebilmektedir." diye konuştu.

Türkiye olarak, kendi akıllı şehir stratejilerini geliştirmek için çalışmalara başladıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk olarak 2003-2023 Milli İlim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi'nde yer bulan akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik. Mesela 11'inci Kalkınma Planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020-2023 Milli Akıllı Şehirler Strateji ve eylem planını hazırlayarak, ilçe ve il bazlı bir planlama yapmıştır."

(Sürecek)