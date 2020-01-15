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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'nde konuştu: (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

"Amacı eser ortaya koymak olan her belediye başkanımızın yanında yer almak bizim de boynumuzun borcudur. Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur" - "Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eser ortaya koymayı amaçlayan her belediye başkanının yanında yer alacaklarını belirterek, "Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Marmaray'ı inşa ettiklerinde buna bile itiraz edenler olduğunu hatırlattı.

"Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. Fakat bitene kadar görmediler, iş bitti açılışına geldiler." diyen Erdoğan, şimdiye kadar Marmaray'dan 440 milyon kişinin geçtiğini bildirdi.

Aynı şekilde Avrasya Tüneli'nin de yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak aynen yola devam edeceğiz. Çünkü biz Ferhat'ız, millet Şirin." ifadelerini kullandı.

Hz. Mevlana'nın "Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün geçmişe doğru baktığımızda kimin eserleriyle gönüllerde yaşadığı, kimin yerinde yeller estiği açıkça ortadır. Biz eser üretmenin, gelecek nesillerin gönlünde bu şekilde yer etmenin peşindeyiz. Belediye başkanlarımızın her birinin, aynı yoldan geçerek gelmiş birisi olarak, bu gayeyle hareket ettiğinden şüphe duymuyorum. Amacı eser ortaya koymak olan her belediye başkanımızın yanında yer almak bizim de boynumuzun borcudur. Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir."

Erdoğan, Türkiye'yi 81 vilayeti ve 82 milyon vatandaşıyla Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne, güçlü bir millet olarak 2023'e ulaştırmanın gayretinde olduklarını vurguladı.

- "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi başarmalıyız"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlı olduklarına vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, işvereniyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Dünyada emek vermeden, ter dökmeden, zihin ve beden gücünü sonuna kadar zorlamadan elde edilmiş bir başarı yoktur. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartıp, geleceğimize güvenle bakabilmek için önce birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi başarmalıyız. Diğer başarıların hepsi de bunun arkasında gizlidir."

- "17 yılda elde edilen kazanımların gerisinde toplu vuran yürekler var"

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." dizilerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği kazanımların hepsinin de gerisinde toplu vuran yürekler vardır. Bu sayede vesayetin zincirlerini kırdık, bu sayede terör örgütlerini tepeledik, bu sayede darbe girişimlerini boşa çıkardık, bu sayede sınırlarımızı koruduk, bu sayede ekonomimizi ayakta tuttuk. Şimdi daha büyük hedeflere doğru yürüyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah bunları da başaracak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak sözlerini sona erdirdi.

- Açılıştan notlar

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile belediye başkanları katıldı.

Erdoğan, programa gelişinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu bazı belediye başkanlarıyla tokalaşarak salona girdi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından günün anısına akıllı şehirler maketi takdim edildi. Erdoğan, daha sonra programa katılan belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan ve beraberindekiler, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

(Bitti)

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Akılllı Şehirler ve Belediyeler

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