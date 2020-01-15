Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eser ortaya koymayı amaçlayan her belediye başkanının yanında yer alacaklarını belirterek, "Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Marmaray'ı inşa ettiklerinde buna bile itiraz edenler olduğunu hatırlattı.

"Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. Fakat bitene kadar görmediler, iş bitti açılışına geldiler." diyen Erdoğan, şimdiye kadar Marmaray'dan 440 milyon kişinin geçtiğini bildirdi.

Aynı şekilde Avrasya Tüneli'nin de yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak aynen yola devam edeceğiz. Çünkü biz Ferhat'ız, millet Şirin." ifadelerini kullandı.