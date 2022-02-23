HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

23.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! "Herkesin gönlündeki aday..."CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! "Herkesin gönlündeki aday..."
Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...
'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi

Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.