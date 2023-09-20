Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü! Desteğini bir kez daha iletti

Dünya Azerbaycan'ın Karabağ zaferini bir kez daha konuşuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ermenistan'a karşı kazanılan zaferini dünyaya ilan etti. Aliyev'in açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e bir kez daha desteğini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev’den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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