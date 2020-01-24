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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim."
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24.01.2020 17:37 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim."
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