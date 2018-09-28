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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman şirketlerinin yöneticilerini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırım yapanın bugüne kadar hep kazandığını ve kazanmaya devam edeceğini belirtti

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’deki temasları kapsamında, Almanya’nın en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şirket yöneticilerinin, Türk ekonomisine ilişkin sorularına yanıtladı.

Türkiye’ye yatırım yapanların bugüne kadar hep kazandığının altını çizen Başkan Erdoğan, bundan sonra da uluslararası yatırımcıların kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri ise Türkiye’de yatırım planlarına ilişkin bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu yatırımlar için destek istedi.

Görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus C. Slevogt da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltı da bir araya gelecek ve Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve Suriye konusunda görüşmeler yapacak.

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