Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kolejde ba\u015flayan a\u015fk hi\u00e7 bitmedi!Sobadan s\u0131zan gazdan zehirlenen ya\u015fl\u0131 \u00e7ift hayat\u0131n\u0131 kaybettiBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum