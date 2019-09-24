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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 00:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul

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