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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler.

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erdoğan Almanya -Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Erdoğan'dan kritik görüşme

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