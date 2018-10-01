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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile sancılı dönem geride kalıyor

01.10.2018 07:07 | Son Güncelleme

Almanya ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki sancılı dönemin artık geride kalıyor olduğunu, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile sancılı dönem geride kalıyor

Almanya ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki sancılı dönemin artık geride kalıyor olduğunu belirtti.

"Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostlğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum" mesajıyla paylaşılan açıklamada Erdoğan, Berlin ziyaretinde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının 24 Haziran seçimleri ardından kaldırıldığını hatırlatan Erdoğan, Avrupa Birliği üyelik sürecinde reformların devam edeceği mesajını verdi ve Almanya'dan destek beklediklerini vurguladı.

"Ekonomik ve ticari ilişkiler güçlenerek sürecek"

Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlü kılmak istediğini belirten Erdoğan'ın mesajı şöyle devam etti:

"2003'ten bu yana Alman müteşebbislerin ülkemize 9 milyarın üzerinde doğrudan yatırım yapması, ikili ticaret hacmimizde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanması da ticari ilişkileriminz potansiyelini gözler önüne seriyor. Alman dostlarımızdan Türk ekonomisine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Almanya'ya üç günlük devlet ziyaretinde bulunmuştu.

Ziyaretini Cumartesi gecesi tamamlayan Erdoğan, Köln'de inşa edilen caminin resmi açılış törenine de katıldı.

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