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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 01:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi. Almanya'nın delilleri yok saymalarını anlamak mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

ALMANYA VE ABD'YE TERÖR LİSTELERİ VERİLDİ

"İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim (Kalın) Bey ile Bolton’a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar."


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