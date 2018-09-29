Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

KÖLN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 21.20'de Almanya'nın Köln kentinden Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Köln havalimanından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Yeneroğlu ve Zafer Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi uğurladı.
Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Almanya'dan ayrıldı.
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