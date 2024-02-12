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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken kutu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken kutu

12.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Ankara'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken kutu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi.

(AA)

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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erdoğan alper gezeravcı
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