Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı'yı kabul etti: Dikkat çeken kutu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi.
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