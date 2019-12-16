Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar.

18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur.

Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.

Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.

Daha önce hayal dahi edilemeyen pek çok adım attık, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızı kurduk.

Demokrasinin en temel unsuru olan seçme hakkınızı kullanabilmeniz için yurt dışı temsilcilikleri kurduk.

Tapudan nüfus işlemlerine kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik.

Yabancı makamlarca atanan velinin pasaport işlemini yapabilmesinin önünü açtık.

Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı gibi sizlerin can ve mal güvenliğinizi ilgilendiren konularda dayanışma çok önemli.

