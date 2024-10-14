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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

14.10.2024 14:33
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan kaymakamlarımızdan özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halktan kopuk bir profile tahammülleri olmadığını söyledi. Erdoğan'ın "Sırf ana dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bedelini demokrasimiz ödedi. Bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur." sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizdeki 81 vilayetimiz nazarımızda değerlidir, önemlidir. Görev yapacağınız ilçeler arasında asla uzak yakın, küçük büyük ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Milletimizin her bir ferdi, devletimizin eşit vatandaşıdır. Ülkemize sığınan biçarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek vazifemizdir. Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan kaymakamlarımızdan özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum.

Devletimiz unvanınıza uygun vasıflarla donanmanız için her türlü gayreti göstermiştir. Toplam 42 ay süren yoğun, kapsamlı bir eğitim programını alnınızın akıyla tamamladınız. Bu zaman zarfında tecrübe paylaşımından mevzuata, iletişimden protokol kurallarına kadar ihtiyaç duyacağınız her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Devleti, millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolu bu milletin gönlüne girmekten geçer.

Türkiye bir hukuk devleti medeniyetimiz de bir merhamet medeniyedir. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa hizmetlerimizin anlamı olmaz. Biz devletle millet arasında duvarlar ören elitist zihniyetin ülkemize çok zararları oldu. Milli iradenin askıya alındığı dönemlerde devlet vatandaşlarını tehdit olarak gördü. İrticacı, takunyalı, cemaatli, laik-anti laik diye insanları birbirlerine düşürmek istediler.

1

"SIRF ANA DİLİNİ KONUŞTUKLARI İÇİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİLER"

İnancını özgürce yaşayanlar, sırf inancından dolayı, sırf anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekilendi, ötekileştirildi. Vatandaşına üstten bakan, tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir.

Devletimizin taşıyıcı kolonu olan bu ilkeden en küçük tavize izin veremeyiz. Görev yapacağınız yerlerde halen buna ters uygulama varsa değiştirmek, devlet ile milleti kaynaştırmak sizlerin öncelikli vazifenizdir. Atandığınız her yerde devletin müşfik eli olmanızı bekliyorum. Vatandaşıma hiçbir zaman devlet nere dedirtmeyeceksiniz. Siz gidip mağdur vatandaşımı bulacaksınız.

2

"KOLTUĞUNDAN GÜÇ DEVŞİRENLERE MÜSAMAHA İLE BAKAMAYIZ"

İhtiyaç sahibini, mağduru bulup derdiyle hemhal olacaksınız. Görev yaptığınız mahalde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı koordine edecek vatandaşın talep ve şikayetlerine kapınızı açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak gelişmelere karşı 0 toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yok. Devlet sistemimiz içinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine, koltuğundan güç devşirenlere müsamaha ile bakamayız.

22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyaset yaşamımızda milletimizin sağduyusuna güvenliğimiz için elde ettik. Milletimizle gönül bağlarınızı güçlü tutmanızı bekliyorum. Sizlerin yerel çaptaki her projesi Türkiye'nin bütün halinde hızlı kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Görev yapacağınız yerin derinliğini iyi bilerek hareket etmeniz size yardımcı olacak."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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