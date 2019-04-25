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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü törenine katıldı. Erdoğan, törende protokolde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 57’inci yıl dönümünü kutluyor. Yüksek Mahkeme’nin kuruluş yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda siyasi isim katıldı. Törende protokolde bulunanlarla tokalaşan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı. Erdoğan, daha sonra kendisi için ayrılan koltuğa oturarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın yaptığı açılış konuşmasını dinledi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yaşanan saldırı sonrası ilk kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

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