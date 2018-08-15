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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan ve Merkel'in eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

EKONOMİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN VE MERKEL KARARLILIKLARINI TEYİT ETTİ

Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

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erdoğan merkel Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
artık tek kavgamız üretim ekonomik büyüme ve tam ekonomik bağımsızlık olsun. umarım ülkemize hayırlı olur
Katar'dan gelir para. Avrupa'ya eğileceğimizi zannetmiyorum
Deustche Bank'tan borç alınacak anlaşıldı.
Eyy almanya eyy papa eyy nato ne oldu bir şey söylüyorsan kivirmayacaksin referandumdan EVET çıktığında TÜRKIYE uçacak AB ile ilişkiler son bulacaktı idam çıkacaktı almanya bizi kıskanıyor
ona bakarsanız yunan askerler iade edildi ilişkiler 180 derece değişti. bu siyasi yaklaşımlar ekonomiyi direkt etkiliyor olumlu yönde. zamanı gelince kavga etmesini de bilecegiz tabi. ama herşey zamanın gerektirdiği gibi yapılıyor.
şimdi sen düşün abd
almanya federal cumhuriyeti şansölyesi mi. yok jedi şövalyesi obi wan kenobi
Bizi kıskananlardan borç isteyelim de daha da çok kıskanmaya başlayıp çatlasınlar. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz.Hedef 2023 Mehteri de bi zahmet kendiniz açın
Dünya savaşındaki ittifakımız Almanya bide terör seviciligine son verse çok iyi dost ülke olur ama işte her gülün bi dikeni oluyor.
cumhurbaşkanımız damadına göz kulak olacak..!!
abd tüm dünyaya sözümona kök söktürmeye çalışıyor ama aklın yolu bir kendi ipine ayakları dolanacak
ataklar ne kadar yariyacak acba.
tayyıp efendi ne oldu nazıydı onlar tam polıtıkacısın
Niye anlamıyorsunuz mülteci konusunda Türkiye kilit ülke o yüzden hiç bir ülke Türkiye nin durumunun kötü olmasını istemiyor isteyemez
Bu İlişkiler Asker arakadşınla olan ilişkiye benzemez o zaman almanyaya eyyy demek gerekiyordu şimdi geeelll demek gerekiyor.Uluslararası ilişkilerde ahbab dost ilişkisi yoktur Ülkelerin menfaatı vardır nerede ve kiminle olmak ülke için hayırlı olacaksa onunla oluyor reis tam olarak olması gerekende bu.Dün abd iyi idi ülke menfaatı için trump bey di şimdi ülkemize saldırıyor trump çakalll yarın adam olur ülke menfaati lehine döner yine bey olur.Gavura kızıp oruç yiyecek değiliz. Yani bazı dar bakışlı arkadaşlar dün bilmem neydi bugün bilmem ne diyor.
bu güzel haber
EY EY EY DİYE ZAMANINDA LAF SÖYLEDİĞİ İNSANLARA YARANIR OLDULAR
dolar yarın 5.18 olur
hani nerde ırkçı almanya nerde nazi almanya.seçim yatırımında kükrerken iyiydin şimdi kedi mi oldun.
kötülemek için fırsat buldunuz....
bu avrupanın abd nin yüzüne her zaman yaptıkları olumsuzlukları söylemek lazım ...
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