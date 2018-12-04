Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi ve Paraguay ile Venezuela ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'da bütçe görüşmeleri var. Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında Meclis Başkanımız yürütecekler. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Paraguay kısa bir süre içinde ülkemizde büyükelçiliğini açacak, biz de karşılıklı hassasiyeti göstereceğiz. Büyükelçilik, ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak.

Venezuela'da askerlerin ve çocukların İstiklal Marşı'nı okumaları, çocukların bir tanesinin bayrağımızı yere düşürmesi üzerine sayın Maduro'nun yerden kaldırıp tekrar vermesi de aramızdaki ilişkinin, aramızdaki bağların bunlar birer güvencesidir.

Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi. Ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi, şu ana kadar gelinen noktayı da uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu.