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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı dönüşünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayı için 'Ankara'da bütçe görüşmeleri var. Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında Meclis Başkanımız yürütecekler. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. ' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi ve Paraguay ile Venezuela ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'da bütçe görüşmeleri var. Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında Meclis Başkanımız yürütecekler. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Paraguay kısa bir süre içinde ülkemizde büyükelçiliğini açacak, biz de karşılıklı hassasiyeti göstereceğiz. Büyükelçilik, ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak.

Venezuela'da askerlerin ve çocukların İstiklal Marşı'nı okumaları, çocukların bir tanesinin bayrağımızı yere düşürmesi üzerine sayın Maduro'nun yerden kaldırıp tekrar vermesi de aramızdaki ilişkinin, aramızdaki bağların bunlar birer güvencesidir.

Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi. Ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi, şu ana kadar gelinen noktayı da uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Cumhur ittifakını çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor. İstanbul Türkiye'de en önemli il. Benim aşkım olan bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. İlçelerimizde durum nedir, bunu görelim istiyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının önemli sayıda değişmesi söz konusu.

İSTANBUL ADAYI

Bu arada Ankara ihmal edilemez. Ankara'da bütçe görüşmeleri var. Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında Meclis Başkanımız yürütecekler. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Bırak bu boş konuşmaları ülkenin gerçek gündemini konuş millet aç borçlu bitmiş vaziyette işine gelmedigi için sürekli gündem degiştirip duruyorsun
Tamam biz bekliyoruz da alacaklılar beklemiyor
@izzetiy KRAL ÇIPLAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
oğlunu mu getirecen istanbulun başına eşini de ankara getir
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