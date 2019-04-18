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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ/İstanbul (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.

Görüntü Dökümü:
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-Konvoyların girişi
-İmamoğlu konvoyunun çıkışı

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