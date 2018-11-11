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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 19:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara TC-TRK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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