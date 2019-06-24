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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Devlet Konukevi'nden görüntüler
- Çıkan araçların görüntüsü
- Detaylar

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