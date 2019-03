Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanların olduğunu belirterek, "Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisi ’Ankara’ya alacağız’ diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp ’Onlara en büyük tokadı İstanbul’da, Ankara’da atacağız’ diye topyekün milleti tehdit ediyor. Peki, her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir tepki geldiğini gördünüz mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi’nde konuştu. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Buradan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, MHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı’na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun ülkesinin ve milletinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret gösteren, büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürekten inanmış herkesi selamlıyorum. Ankara’daki şu güzel manzaranın, şu güzel gönül birliğinin dalga dalga tüm Türkiye’ye yayıldığına inanıyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korusun. Sordum, şu anda hipodromda, şu uçsuz bucaksız alanda ne kadar insan var dedim. Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum, 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor, ne diyor Ankara? ’Biz, 31 Mart’a hazırız’ diyor. Kaç gün kaldı? 8 gün. Hanım kardeşlerim, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Son virajdayız. İnşallah, 31 Mart’ın akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracaksınız. Gerek AK Partili kardeşlerim kendi içlerinde birlik beraberlik, MHP’li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her iki Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber inşallah kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Rabbim, ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Rabbim bu topraklarda bize hep rabiamızı en yüksek sesle söylemeyi nasip etsin. Hazır mıyız? Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

"Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bayrağımızı indirmek isteyenlere, vatanımızı parçalamak isteyenlere, devletimizi yıkmak isteyenlere, ezanımızı susturmak isteyenlere, bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere, ekonomimizi çökerterek işimizle, aşımızla tehdit edenlere, bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesabını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız. Aman ha ’sandığa gitmeyelim’ diye bir şey yok, toplayacağız herkesi sandığa götüreceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeleri düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart’ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, mesajlara şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak. Hazır mıyız? Ankara, 31 Mart’ta ülkene, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? 31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, istihdama, üretime sahip çıkıyor musun? 31 Mart’ta siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendiren itibarlı bir Türkiye’ye hedefine, gönül belediyeciliğine, Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor musun? İşte, gönüldaşım, yol arkadaşım Ankara bu. İstiklal mücadelesinde milli iradenin tecelligahı olmuş bu abidevi şehre böylesi yakışır. Cumhuriyetimizin filizlendiği, boy attığı, serpildiği, büyüdüğü yere bu yakışır" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı, Ankara Sıhhiye Köprüsü’nün üstü ve altı olarak ikiye ayrıldı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları, siyasetçileri temsil ederdi, diğer yüzü Anadolu’nun değişik şehirlerinden helal rızık için burayı yurt yapan insanlarımızı ifade ederdi. Memleketten bir günlüğüne buraya gelen işini bir günde halledemeyip haftalarca geri dönemeyen vatandaşlarımız o günleri hatırlarlar. Tek parti dönemi Ankara’sında bu şehirde bir vali vardı, bu kişi Anadolu insanını burada tekrar etmekten hicap ettiğimiz bir sıfatla aşağıladıktan sonra şöyle diyordu, ’sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız, komünizm gerekirse onu da biz getiririz, sizin iki vazifeniz var, birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek. Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi, CHP zihniyetiydi, milletine tepeden bakan ideolojinin esiri oldu Ankara. Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice darbeciler, nice vesayetçiler, durumdan vazife çıkaranlar gördü. TBMM’nin bulunduğu ülkemizin ve demokrasimizin başkenti olan Ankara senelerce baskılarla anıldı. Bu güzel şehir yıllarca bağrında kara bir lekeyle yaşanmaya mahkum edildi. Biz, Ankara’yı her şeyden önce bu ayıplardan kurtardık. İnşallah Ankara bir daha asla darbecilerle, vesayetçilerle, tek tipçilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacak. İnşallah Ankara bir daha asla vesayetin gölgesiyle ufku karartılan bir şehir olmayacak. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz zaferinin başkenti olan Ankara adaletle, özgürlükle anılan bir şehir olacak."

"Ankara ile ilgili başka hesabı olanlar yok değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var. Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisi ’Ankara’ya alacağız’ diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp ’Onlara en büyük tokadı İstanbul’da, Ankara’da atacağız’ diye topyekün milleti tehdit ediyor. Peki, her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit diline ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlığa ittifakın adaylarından herhangi bir itiraz işittiniz mi? İtiraz edemezler, seslerini dahi çıkaramazlar. Çünkü, bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz denilerek ültimatom peşinen verildi" şeklinde konuştu.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin ifadelerinin yer aldığı videonun izletilmesi üzerine Erdoğan, "Bu adam var ya, bu adam Kürt değil, ne idüğü belirsiz birisi. Adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor, ne diyor ’Eğer Ankara’da soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP Ankara’ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleneceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor, ’Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek’ diyor. Bunu ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart’ta bozuyor muyuz?" dedi.