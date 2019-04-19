HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / (İstanbul-DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile  ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / (İstanbul-DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu. Erdoğan akşam 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Berat Kandili coşkuyla idrak edildiBerat Kandili coşkuyla idrak edildi
Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.