CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Mezarlıktan görüntü

Konvoydan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntü

Bilal Erdoğan'dan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bayramlaşması

Genel ve detaylar

