Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Mehmet ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim mitingine katılmak için Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'daki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik mitingine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 17.50'de Antalya Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kepez Turgut Özal Salonu yanındaki alanda düzenlenecek miting için havalimanından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI



