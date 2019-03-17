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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim mitingine katılmak için Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Mehmet ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim mitingine katılmak için Antalya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya'daki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik mitingine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 17.50'de Antalya Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kepez Turgut Özal Salonu yanındaki alanda düzenlenecek miting için havalimanından ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

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