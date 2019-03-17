HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitinginin ardından yarın hizmete alınacak tramvay hattının Şehitler Parkı Durağı'na geldi.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, tramvayı Sakarya Bulvarı Durağı'na kadar kullandı.

Erdoğan'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

PARTNER O ülkede bikini giymek yasaklandı! O ülkede bikini giymek yasaklandı!
İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar kendilerine çeki düzen verecek, vermezlerse 2023’te millet gönderir”İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar kendilerine çeki düzen verecek, vermezlerse 2023’te millet gönderir”
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Tramvay Hattı

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.