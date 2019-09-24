Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışında ayrıca, ünlü Türk Piyanist Fahir Atakoğlu da müzik dinletisi yaptı. Erdoğan, Aktakoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış töreninde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan, serginin açılışı için New York gibi büyük bir kültür şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu serginin BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesi de ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Kültür ve sanat, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi görüyor. Bu anlayışla, mesleğinde gerçekten anlam yüklü bir dünya markası olan Ara Güler’in eserlerini dünyanın dört bir yanından New York’a gelen farklı milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.