Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın içerisinde bomba olduğu belli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camiinde kıldı. Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriyeli 3 kişi, ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3’ü de ölmüş. Şu an incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camiine gelerek burada Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak, “Suriyeli 3 kişi, ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3’ü de ölmüş. Şu an incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Tabii bunun gerisinde ne vardır ne yoktur, arkadaşlarımız şu an çalışıyorlar. Onu da zannediyorum en kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler daha çok terörle bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde birkaç saat içerisinde bakanlığımız da bununla ilgili detay bilgi verecektir” dedi.