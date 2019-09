Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

"Bugün biz güzel doğruyu burada beraber hayata geçirmiş oluyoruz"

Daha sonra konuşma yapan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bundan yaklaşık 2 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde olduğunu, Ergani’den üç kız kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolunu kestiklerini ve orada buradaki aileler arasında yaşanan hadiseyi Cumhurbaşkanıyla paylaştıklarını ifade etti. Bozdağ, "Güllü Karaduman hanımefendi ve kendisi ile beraber birer kız kardeşleri. Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat dinledi. Sonra bize bu konu ile ilgilenme görevi verdi ve Diyarbakır’ımızın değerli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, değerli Başsavcımız Ahmet Yavuz ve İsmail Şanlı bu meseleyle yakından ilgilendiler. Ailelerin büyükleri ile görüştüler. Cumhurbaşkanımızın barışma konusundaki arzusunu kendilerine ilettiler ve ailelerin büyükleri, gençleri, kadınları ve her bireyi bu konuda büyük bir anlayış ve özveride bulundular. Onun için ben özellikle Gül ailesinin her bir ferdine bu konudaki fedakarlık özveri ve yaklaşımına Kahraman, Kaplan ve Karaduman ailelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyüklere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Gençlere ve kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü doğru olanı yapmak yanlış olanı yapmaya göre her zaman daha fazladır ve bugün biz güzel doğruyu Burada beraber hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.