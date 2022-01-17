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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı

17.01.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk resmi yurt dışı ziyareti için Arnavutluk'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Havalimanı’nda resmi törenle karşılanırken caddelerde her yer Türk bayraklarıyla donatıldı. Kritik ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin el alınması beklenirken, Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

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YENİDEN AÇILACAK

Osmanlı yadigarı cami yeniden ibadete açılacak.

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LAÇ ŞEHRİNDEKİ KONUTLAR İÇİN RESMİ TÖREN

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak. Yaklaşık 73 bin metrekarelik inşaat alanı içerisinde 522 konut, 37 dükkan bulunuyor. Çocuk oyun parkı ve otopark alanları da bulunan proje kapsamındaki konutlar yeni sahiplerini bekliyor.

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ERDOĞAN, ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan

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