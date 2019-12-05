Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var

İngiltere, (DHA)- NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “Bugün, 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan cömert bir ülke var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün, 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan cömert bir ülke var” dedi.

'SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜ OLANLAR LÜTFEN ORAYI TERK ETSİNLER'

Türkiye’nin kendi güvenliği için kimseden icazet almadan operasyon yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Artık, kendi güvenliği için kimsenin icazetini almadan operasyon düzenleyen bir Türkiye var. Herkes bize akıl veriyor. Bize, ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var, Suriye’den ne zaman çıkacaksınız?’ diyorlar. Bizim onlara verdiğimiz tek bir cevap var: ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var? Suriye’ye sınırınız var mı? Yok. Peki, ne işiniz var?’ 10 bin kilometreden oraya geliyorsunuz. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Biz şehitler veriyoruz, yaralılar veriyoruz. Biz oradayız, bütün teröristler temizlenen kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsin. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 buçuk milyon vatandaşın hakkını savunan diplomasisi güçlü bir Türkiye’yiz. Bütün bunlar Türkiye’nin kendine güvendiğinin, kendine inandığının ve uzun yıllar sonra potansiyelini gerçekleştirdiğinin göstergesidir. Bu başarı hepimizindir” ifadelerini kullandı.