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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı

24.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na gönderdiği video mesajda, "Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın mesajında öne çıkan başlıklar;

İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.

Bu senenin bakanlar görüş alışverişinde küçük işletmelerin desteklenmesi ele alınacak. Çalışma grupları tarafından geliştirilen politikaların uygulanması da son derece önemli. Başlattığımız programlarla 20 üye ilkenin 42 projenin desteklenmesi sağlandı.

Afganistan’da kalıcı barış ortak temennimiz. Kış şartları ile ciddi kriz içinde yaşayan Afganistan halkına destek şarttır. İslam işbirliği olarak Filistin davasını engelleyecek her türlü hareketten uzak durmalıyız.

İslam ve yabancı söylemi ırkçı söylem arttı.

Uluslararası toplum Suriye’de yaşanan mezalimi durduramadı. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terör örgütleri ile mücadelemiz sürecek.

Uygur Türklerini hassasiyetle takip ediyoruz. Alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan
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