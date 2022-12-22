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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? Asgari ücret belli oluyor

22.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin sona ermesine sayılı günler kala 2023'te verilmesi planlanan yeni asgari ücret tüm vatandaşların gündeminde yer aldı. Asgari ücretlileri doğrudan, diğer tüm vatandaşları ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücret kararı için nefesler tutuldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? Asgari ücret belli oluyor

Asgari ücretin 3. toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Türk-İş toplantıda asgari ücret için 9 bin TL teklif verdi. Asgari ücrete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgar, ücreti ne zaman açıklayacağını duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? Asgari ücret beli oluyor

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin bugün açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti, saat 12.00 civarında açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLUR MU?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? Asgari ücret beli oluyor

"Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız"

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 7 bin 700 TL,
Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL,
Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse 8 bin 800 TL,
Asgari ücrete yüzde 70 zam gelirse 9 bin 350 TL olacak.


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asgari ücret Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu cumhurbaşkanı erdoğan

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