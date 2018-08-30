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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asker millet kavramı, milletimizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda topyekun kıyama kalkan bir millet olduğunu anlatıyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asker millet kavramı, milletimizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda topyekun kıyama kalkan bir millet olduğunu anlatıyor."


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