HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını kutladı

09.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde bayramı karşılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek asker, polis ve güvenlik korucularının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki asker, polis ve güvenlik korucuları ile kıldı. Soylu, namaz sonrası personelle tek tek bayramlaştı.

cumhurbaskani-erdogan-us-bolgesindeki-personelin-bayramini-kutladi_7671_dhaphoto3

Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu eşlik etti.

ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soylu'nun ve üs bölgesindeki personelin bayramını kutlayarak, "Sizler gerçekten bu vatanı, özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Kurban Bayramı'nızı özellikle tebrik ediyorum. Rabb'im yar, yardımcınız olsun" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramın ilk gününde korkutan haber!Bayramın ilk gününde korkutan haber!
Gaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem olduGaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu
Bakan Koca'dan 50 yaş üstü için kritik uyarıBakan Koca'dan 50 yaş üstü için kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

Dünya Japonya'dan gelen haberle sarsıldı! Saldırganın hedefindeki isim...

Dünya Japonya'dan gelen haberle sarsıldı! Saldırganın hedefindeki isim...

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

İlginizi Çekebilir

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Ünlü sporcudan çok konuşulan poz! Göğüslerini elleriyle kapattı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.