Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana platformu Suriye’de akan kanın sona erdirilmesi için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de gerçekleştirilen Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına dün İran’da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenler için İran halkına baş sağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, "Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır silahların ve bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor. Aynı şekilde 4 milyona yakın Suriyeli mültecinin Türkiye’de misafir edildiğini düşündüğümüz zaman bu Irak’takilerle beraber 4 buçuk milyonu buluyor. Vatan hasretiyle yanan Suriyeli mülteciler, evlerine dönebilmek için gün sayıyor" dedi.

Bugün düzenlenen üç toplantıda da beklentilerin boşa çıkarılmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi sürecin ilerletilmesi, sükunetin sağlanması, ateşkesin tahkimi ve terörle mücadele konularında gerçekten önemli mesafeler aldık. Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına, hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik" diye konuştu.

"Astana platformu Suriye’de akan kanın sona erdirilmesi için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateşkes tesisinden gerginliği azalma bölgelerine, insani yardımlardan 12 Şubat’ta gerçekleştirilen tutukların değişimine kadar sahada birçok olumlu gelişmeye yine bu platform imza atmıştır. Öte yandan, biz nasıl Suriye’de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Süreç içerisinde önümüze çıkan ve çıkartılan engelleri işte bugün burada olduğu gibi diyalog yoluyla aşmayı başardık."

Şair Sadi Şirazi’nin dizelerine atıfta bulunan Erdoğan, "Sadi Şirazi ’Hakiki dost, saadet zamanında değil, sıkıntılı zamanında el tutan kimsedir’ buyuruyor. Türkiye olarak biz de Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir yardımı mültecilere her alanda yapmış vaziyetteyiz. Komşumuz Suriye’nin bir an önce huzura, barışa, refaha kavuşması için elimizden geleni yaptık yapmayı da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



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