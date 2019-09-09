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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından okuldaki bazı sınıfları ve laboratuvarı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi’nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan okulun bahçesinde öğrencilerle bol bol sohbet etti, öğrencilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okula girerek bazı sınıfları gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği sınıfta kendisini karşılayan öğrencilere “Eğitim öğretim sezonunuz inşallah başarılarla dolu olsun” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuldaki öğrencilerin tasarladığı ve çeşitli yarışmalarda derece almış projeleri de inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeler hakkında öğrencilerle sohbet etti.

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