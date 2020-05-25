Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor

Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere dev eserler ile önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlenmiştir.

Genel sağlık sigortamız ile yine çok gelmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

Tek parti döneminden bugne tek arpa boy yol kat edememiş CHP zihniyetinin saldırılara geçmesi gündemde özellikle boşuna değildir.

Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştuk.

AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan usanmadan üşenmeden tekrar tekrar anlatmalıyız.

Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarındaki yığıılmaları nasıl önlediğimizi anlatmalıyız.

Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençliğimize anlatmalıyız.

Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya 45 liradan. Yüksek Lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yardımı yaptığımızı anlatmalıyız.

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız.

