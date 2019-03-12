CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVCILAR'DA KONUŞTU

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

*"Rabbime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamd ediyorum."

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmaya Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak başladı. Alanı dolduran vatandaşlara, "Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık ama CHP zihniyetinin yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir. Artık Avcılar bunlardan çok çekti. 31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Artık gelin Avcılar'da da bu 4Ç'den kurtulalım" dedi.

"İSTANBUL'A AŞKLA HİZMET VERDİĞİMİZ İÇİN YORULMADIK"

Bu şehrin dertlisi olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: