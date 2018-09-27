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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Van der Bellen ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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