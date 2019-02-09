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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti

AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Köşger'den bilgi aldı.

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