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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yavuz Selim Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na birer tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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