Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyeliğine İrfan Fidan'ı atadı

İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde en çok oyu alan isimler arasından seçim yaparak, İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararla, Yargıtay'a atanmasının üzerinden iki ay geçmeyen İrfan Fidan'ı, AYM üyeliğine atamış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İrfan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan'ın yanı sıra Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan isimler olmuştu.

Hakan Fidan kimdir?

Fidan, 1999 yılının ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti.