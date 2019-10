Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Azdan az gider, çoktan çok gider”

“Bu PKK-YPG ne zaman NATO’nun üyesi oldu da benim haberim olmadı?”

“Bu dünya etme bulma dünyasıdır” sözünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin binlerce yıllık güçlü devlet geleneği, kadim medeniyet mirası, milletinin sarsılmaz birliği ve beraberliği sayesinde bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağını söyledi. Erdoğan, “Ama bakalım o kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz paramparça olup üzerinize çökmeye başladığında, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz? Biz bugüne kadar nerede bir mazlum kanı akmışsa, bir mazlumun ahı göğe yükselmişse, nerede bir garip çaresizce etrafına bakınmışsa tüm kalbimizle ve imkanlarımızla hep orada olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynısını yapacağız. Teröristler canınızı yakmaya başladığında da yine bu asil millet yanınızda olacak. Gelin bu mücadelede Türkiye’nin karşısında değil, yanında yer alın. En azından karışmayın. NATO üyesi ülkelere sesleniyorum, bu PKK-YPG ne zaman NATO’nun üyesi oldu da benim haberim olmadı? Bu nasıl iştir. NATO üyesi ülkeler YPG-PYD’nin yanında yer alıyor, onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başta Amerika, 30 bin tır Irak üzerinden bunlara silah mühimmat desteği verildi. Avrupa, Almanya’sı ile Fransa’sı ile her türlü desteği veriyor. Şuanda tüneller var, 90 kilometreyi aşkın tünel. Bunun çimentosu nereden geliyor, Lafarge. Bu bir Fransız firması, neyle izah edeceksiniz, kimi aldatacaksınız? Bunların durumu deve kuşu gibi, saklayamıyorlar. Bunların da hesabını verecekler. Bugün ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden birisi sivil katliam iftirasıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim inancımız, kültürümüz, ahlakımız buna izin vermez. Bize karşı ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamları ile doludur. Geçen Sayın Mocron’a söyledim. ‘Ruanda’da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz, Cezayir’de yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz, sen bunları bana nasıl söylersin, aynaya bak’ dedim. Bunlar için Afrika’nın kitabını bir açtığımız zaman, neler var neler. Bunların hepsi maalesef bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla mazisi dolu. Suriye konusunda utanmadan, sıkılmadan bizi sivil katliamı ile bizi itham edenlere şunu söylemek istiyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye’de Türkiye’nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan’a bakın, Arakan’a bakın, Yukarı Karabağ’a, Bosna’ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye’nin müdahalesinden önce Kıbrıs’a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde, neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin’e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye’yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir. Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz bir iş çıkartan başka bir ülke yoktur. Suriye’de bizi sivilleri hedef almakla itham edenlerin Suriye operasyonunu, Irak operasyonunu, Afganistan operasyonunu hatırlayın demekle uyarıyorum. Neredeyse her gün güya yanlışlıkla vurulan sivil hedeflere, evlere, okullara, hastanelere, pazar yerlerine, sokaklara, düğünlere, otobüslere ilişkin haberlerin, görüntülerin utancı ile güne başlıyorduk. Biz yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm operasyonlarımızda kendi güvenlik güçlerimizin hayatlarını riske atma pahasına tek bir sivil zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz Hiç kimse bizi taammüden hedef alınmış tek bir sivil hedef gösteremez. Barış Pınarı Harekatında teröristler sırf sivil kayıp oluşsun diye askerlerimize evlerden, parklardan, kiliselerden, camilerden, okullardan, hastanelerden saldırırken biz bunlara asla aynı ile mukabele etmedik. Kiliseden sniperlerle ateş ediyorlar kiliseyi vuralım diye. Ama biz vurmadık. Çünkü ora ibadethaneydi. Biz bu kadar hassasız. Hep onların çıkmalarını, meydanda olmalarını bekledik. Kaldı ki bular bizim topraklarımızda değil, Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde. Öyle bir dezenformasyon yaptılar ki, güya biz ibadethaneleri de bombalıyormuşuz. Bunu Batı medyası kullanmaya çalıştı. Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıkları anda imha ettik. Bu şekilde adım adım ilerleyerek şuana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik” ifadelerini kullandı.