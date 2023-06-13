Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Dikkat çeken Sinan Oğan detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan, dün KKTC'de dünyaya "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir" dedi.
KKTC'deki temaslarının ardından Erdoğan, Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek ikili ilişkilerin daha da artacağı mesajını verdi.
Erdoğan'ın heyetinde yer alan bir isim ise dikkat çekti. 14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren ATA İttifakı adayı Sinan Oğan da heyette yer aldı.