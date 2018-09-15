HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.30'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakü'ye geldi.

PARTNERMeğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...Meğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...
3,5 milyon liralık araç yolda kaldı3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildiUmut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haydar Alivev Havalimanı Karşılama özel uçak "CAN" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.