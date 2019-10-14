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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 13.50'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

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Anahtar Kelimeler:
"TC-TUR" Azerbaycan Bakü Haydar Aliyev Havalimanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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