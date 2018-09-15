CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'A HAREKET ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL,DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 08.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer uğurladı.
Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanı'nın aracının konukevine gelişi
-Erdoğan'ın araçtan inişi
-Cumhurbaşkanının karşılanması
-Genel ve detaylar
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