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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a hareket etti

Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 08.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer uğurladı.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a hareket ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a hareket ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a hareket etti

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