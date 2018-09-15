HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

BAKÜ (AA) - Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak etmek için Azerbaycan'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Aliyev, makam aracından inen Erdoğan ile kucaklaştı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beylerFatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler
Çanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdiÇanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gençlik Sarayı resmi karşılama töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.