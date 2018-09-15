Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak etmek için Azerbaycan'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Aliyev, makam aracından inen Erdoğan ile kucaklaştı.
Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!
Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim yerlerine saldırdı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum