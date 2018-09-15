Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak etmek için Azerbaycan'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Aliyev, makam aracından inen Erdoğan ile kucaklaştı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

